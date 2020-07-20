Об открытии детсадов высказались в Нур-Султане
Режим работы будет зависеть от санитарно-эпидемиологической ситуации.
Фото : atameken.kz20 июля 2020, 11:38
Руководитель Управления образования Нур-Султана Шолпан Кадырова ответила на вопрос об открытии детских садов в городе, передает корреспондент zakon.kz.
Постановлением главного санитарного врача введен запрет деятельности детских дошкольных учреждений. Режим работы, в том числе режим работы в дежурных группах, будет зависеть от санитарно-эпидемиологической ситуации. Режим работы будет определен постановлением главного санитарного врача Нур-Султана. Мы сообщим родителям об изменениях работы дошкольных организаций, - сообщила Шолпан Кадырова на брифинге в акимате.
Напомним, 23 июня в Нур-Султане закрыли все детские сады для снижения рисков распространения коронавирусной инфекции.
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