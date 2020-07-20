Стабфонд Алматы получил еще 33 тонны антиковидных препаратов

Аптечная сеть, в которую поставляются востребованные лекарства, расширена со 105 до 330 аптек.

Как известно, по поручению акима Алматы Бакытжана Сагинтаева из бюджета выделено 5 млрд тг на создание стабилизационного фонда неснижаемого запаса востребованных при лечении COVID-19 препаратов. Акимат финансирует фармкомпании, выделяя беспроцентные кредиты на приобретение лекарственных средств, сообщает zakon.kz.

Груз, прибывший сегодня в аэропорт Алматы, закуплен компанией "Инкар". Общий вес — 33 тонны. В партии находятся антиковидые препараты, в частности, 312 тыс. упаковок дексаметазона, 105 тыс. преднизолона, 5 тыс. цилитаза, 122 тыс. цефтирола (цефтриаксон), 10 тыс. зитрозета (азитромицин сироп), 57 тыс. фепадола (парацетамол в таблетках), 50 тыс. аксафлокса (офлоксацин), 5 тыс. хумоксибида (моксифлоксацин), 10 тыс. осельтамивира и другие препараты.

Аптечная сеть, в которую поставляются востребованные лекарства, расширена со 105 до 330 аптек. Кроме того, необходимые препараты поставляются в антиковидные госпитали. Как сообщалось, из запасов резервного фонда в инфекционные и провизорные стационары с 13 июля поставлено более 70 тысяч упаковок необходимых препаратов, таких как дексаметазон, цефтриаксон, азитромицин, эноксапарин, офлофлоксацин, меропенем, клексан и парацетамол.

До конца месяца ожидается прибытие еще трех бортов с лекарственными препаратами. Как отмечают поставщики, по основным позициям атиковидных лекарственных средств создан необходимый запас. Препараты без задержек распределяются по аптекам.

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