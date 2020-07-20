Ушел из жизни известный хирург-онколог Сергей Лашкул

Врачу было 64 года.

От коварного вируса скончался еще один известный казахстанский врач - хирург-онколог Сергей Лашкул. Об этом сообщили его коллеги на странице Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии МЗ РК в Facebook, передает zakon.kz.

Лашкул Сергей Владимирович родился 23 марта 1956 года в Украине. После окончания школы поступил на лечебный факультет Крымского медицинского института, затем в интернатуру по специальности "Хирургия".

После окончания интернатуры работал врачом-хирургом и онкологом. Принимал участие в работе научных экспедиций Академии наук в Южной Америке (Бразилия, Колумбия), Африке (Того).

Заведовал отделениями общей хирургии в 1 городской клинической больнице г. Алматы, отделением колопроктологии Центральной городской клинической больницы г. Алматы, торакоабдоминальным отделением городского онкологического диспансера Алматы.

С 2007 по 2018 год работал в КазНИИОиР заведующим Отделением желудочно-кишечного тракта, ведущим специалистом Абдоминального отделения.

Автор патентов на изобретения современных методов лечения злокачественных новообразований прямой кишки. Является автором многочисленных научных работ, посвященных проблемам различных видов лечения онкологии.

Сергей Владимирович был не только хирургом от Бога, но и учителем с большой буквы. Безвозмездно делясь своими богатыми знаниями и уникальным опытом, он воспитал достойную плеяду учеников, продолжающих его работу по сей день.

Его уважали пациенты и коллеги за его профессионализм и порядочность.

Но коварный вирус не щадит никого. Уход Сергея Владимировича из жизни - это огромная, невосполнимая человеческая утрата для его родных, коллег, многочисленных пациентов и учеников, говорится в соболезновании коллег.

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