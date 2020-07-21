В рамках среднего ремонта планируется проведение дорожно-строительных работ на данных участках дорог.

В Нур-Султане улицы Арнасай и Новый Аэропорт будут частично перекрыты до 10 августа. Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свой маршрут, сообщает zakon.kz.

Как сообщили в акимате Нур-Султана, в рамках среднего ремонта планируется проведение дорожно-строительных работ по ул. Арнасай на участке от пр. Кабанбай батыра до ул. Новый Аэропорт. Аналогичные работы будут проводиться по ул. Новый Аэропорт на участке от пр. Кабанбай батыра до ул. Арнасай.

В этой связи с 21 июля по 10 августа планируется частичное перекрытие движения.

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