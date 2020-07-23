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Работниц алматинского борделя наказали за нарушение карантина

Притон с иностранными проститутками накрыли в Алматы.

Фото : dfact.net23 июля 2020, 07:21

Бордель с иностранными проститутками, замаскированный под массажный салон накрыли в Алматы, сообщает zakon.kz со ссылкой на astanatv.kz.

Всего задержали 12 девушек. Трое - уроженки Монголии, одна из Таджикистана, одна - из Узбекистана. Остальные - из других регионов Казахстана.

Жрицы любви принимали клиентов и жили здесь же. В дни ужесточенного карантина пускали только проверенных клиентов. Теперь им за "Нарушение в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и гигиенических нормативов" придется выплатить по 30 МРП, это 83 тысячи тенге. А владельцу помещения как минимум грозит штраф - около трехсот тысяч тенге.

За содержание притона заведомо для занятия проституцией. Если будет иметь место повторное функционирование этого заведения, то тогда уже речь идет о сводничестве и создании притона для занятия проституцией. Не скажу, что это заведение было открыто только на днях. Наши оперативные сведения говорят о том, что уже несколько месяцев функционирует, - прокомментировали в ДП полиции Алматы.


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