Алматинские парикмахеры и мастера маникюра грозят начать принимать клиентов на дому

Владелицы просят закрывать их салоны красоты из их способности обеспечить нормы социального дистанцирования.

В Алматы парикмахеры и мастера маникюра грозят начать принимать клиентов на дому, сообщает zakon.kz со ссылкой на Кtk.kz.

Многие салоны красоты после отмены карантина не смогут открыться. Из-за вновь введенных ограничений предприниматели оказались на грани банкротства. В Алматы бизнесмены жалуются, им уже нечем оплачивать кредиты и аренду помещений. Остались без средств к существованию парикмахеры и мастера маникюра. Некоторые из них теперь грозят уйти в подполье и оказывать услуги на дому.

Предприниматель Карина Каримова в этом году планировала открыть собственный салон красоты. Уже нашла подходящее помещение, набрала сотрудников и даже начала ремонт. Но из-за продолжительного карантина вся работа встала. Карине пришлось влезть в огромные долги, а платить по счетам теперь нечем.

Мы не знаем, когда нас откроют. Потому что карантин продлевают и продлевают. Поэтому мы бы хотели, чтобы эта ситуация как-то разъяснилась, так как работники сейчас не имеют возможности заработать. У них нет средств для существования. И наша сфера сейчас немножко уходит в теневой, - рассказала владелица салона красоты Карина Каримова.

На грани банкротства оказались владельцы многих салонов. Они просят разрешить им работать. Уверяют, тщательную санитарную обработку в своих заведениях проводили регулярно и до пандемии. Считают, что шанс заразиться коронавирусом в парикмахерских совсем небольшой.

Не совсем правильно закрывать по сферам, какие-то предприятия. Нужно закрывать из их способности обеспечить нормы социального дистанцирования. На фоне остальных открытых объектов закрывать салоны красоты с повышенным уровнем дезинфекции, по-моему, выше нас только уже медицинские учреждения, - отметила владелица салона красоты Наталия Махнина.

Без работы и денег остались парикмахеры и мастера маникюра. Некоторые, чтобы выжить, планируют принимать клиентов на дому.

В среднем в Алматы жилье стоит, допустим, которое я арендую, стоит 100 тысяч. О каких 42 500 можно вообще говорить? Если в скором времени салоны красоты не откроют, выхода просто не будет. И клиентов мы будем принимать на дому. Предприниматели уверены, запрет на работу салонов красоты может привести к еще большим проблемам. Ведь в домашних условиях соблюдать санитарные нормы точно никто не будет, - посетовала София Братцева.

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