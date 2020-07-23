Зарегистрировали первый случай повторного заражения коронавирусом в России

Повторно заболел один из медиков.

Во Владимирской области зарегистрировали случай повторного заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава региона Владимир Сипягин в прямой трансляции на своей странице во "ВКонтакте", сообщает zakon.kz.

По его словам, повторно заболел один из медиков. Губернатор уточнил, что первое и второе заражения произошли в течение двух месяцев.

Ранее официально не сообщалось о повторных заражениях на территории России.

Всего в России заражены 789 190 человек. Из них вылечились 572 053 человека, 12 745 человек скончались.

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