Зарегистрировали первый случай повторного заражения коронавирусом в России
Повторно заболел один из медиков.
Фото : pixabay.com23 июля 2020, 15:55
Во Владимирской области зарегистрировали случай повторного заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава региона Владимир Сипягин в прямой трансляции на своей странице во "ВКонтакте", сообщает zakon.kz.
По его словам, повторно заболел один из медиков. Губернатор уточнил, что первое и второе заражения произошли в течение двух месяцев.
Ранее официально не сообщалось о повторных заражениях на территории России.
Всего в России заражены 789 190 человек. Из них вылечились 572 053 человека, 12 745 человек скончались.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5033233-fdcbd134aefe6e497b856541d1087d02
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...