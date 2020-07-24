Безопасно ли отпускать детей в школы в условиях пандемии, ответили в ВОЗ

Дети редко переносят COVID-19 в тяжелой форме, а порой и не имеют ярко выраженных симптомов. Но это и опасно.

Представители Всемирной организации здравоохранения ответили на вопрос о том, насколько безопасно открывать школы в условиях пандемии, передает zakon.kz.

Школа – это микрокосм нашего общества и там находятся члены этого же самого общества, - сказал доктор Майк Райан . - Если вирус распространяется в обществе в целом, он будет распространяться и в школах.

Дети редко переносят COVID-19 в тяжелой форме, а порой и не имеют ярко выраженных симптомов. Но это и опасно – не зная этого, они могут заразить других, кто менее устойчив к коронавирусу, или принести его домой и инфицировать близких.

Такое уже случалось. Например, в случае полиомиелита, когда дети, зараженные вирусом, но не имеющие симптомов, заражали других, со слабым иммунитетом, и это вызывало у тех паралич, - отметил представитель ВОЗ.

Образование чрезвычайно важно, подчеркнули представители ВОЗ, и школа нужна не только потому, что там дети получают знания. Для многих школа – это единственное место, где они могут почувствовать себя в безопасности, поесть, пообщаться со сверстниками.

Мы должны сделать все возможное для того, чтобы дети смогли вернуться в школу, и для этого нужно остановить передачу вируса, - утверждает Майк Райан.

В последнее время, особенно там, где начали снимать ограничения, увеличилось число случаев заражения COVID-19 среди молодых людей, которые зачастую считают себя неуязвимыми и не очень-то готовы отказаться от привычного образа жизни.

Подростки и молодые люди должны взять на себя ответственность, - настаивает Майк Райан. Да, им приходится чем-то жертвовать – тем, что для них очень важно. Мы все были молодыми и помним, как нам хотелось этой свободы, как мы хотели окунуться в жизнь, испытать ее во всей полноте, и мы понимаем, как тяжело "поставить свою жизнь на паузу".

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