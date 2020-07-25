Южная Корея впервые с начала апреля выявила более 100 новых случаев КВИ
27 из числа новых случаев имеют локальное происхождение.
Фото : AP Photo25 июля 2020, 08:32
Южная Корея впервые с начала апреля зафиксировала 113 новых случаев COVID-19 за сутки, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.
Общее число инфицированных выросло до 14 092, - сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.
За прошедшие сутки из больниц выписаны 49 человек, общее число выздоровевших выросло до 12 866, что составляет 91,3%. Число жертв достигло уже 298 человек.
По данным KCDC, 27 из числа новых случаев имеют локальное происхождение, еще 86 завезены из-за границы.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5033480-69a9c6b0b9a0b68306b595f7fde71e61
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...