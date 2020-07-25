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Южная Корея впервые с начала апреля выявила более 100 новых случаев КВИ

27 из числа новых случаев имеют локальное происхождение.

Фото : AP Photo25 июля 2020, 08:32

Южная Корея впервые с начала апреля зафиксировала 113 новых случаев COVID-19 за сутки, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Общее число инфицированных выросло до 14 092, - сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.

За прошедшие сутки из больниц выписаны 49 человек, общее число выздоровевших выросло до 12 866, что составляет 91,3%. Число жертв достигло уже 298 человек.

По данным KCDC, 27 из числа новых случаев имеют локальное происхождение, еще 86 завезены из-за границы.


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