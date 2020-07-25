Число случаев коронавируса в Казахстане превысило 80 000
1740 новых случаев коронавируса выявлено за сутки в Казахстане.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 24 июля 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
Зарегистрированы 1740 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
- симптомных носителей - 924,
- бессимптомных носителей - 816.
Всего в стране подтверждено 80 226 случаев, из них:
в городе Алматы - 10318(+220),
в Атырауской области - 9866(+156),
в городе Нур-Султан -9494(+251),
в Карагандинской области - 7831(+150),
в ЗКО - 5211(+91),
в ВКО - 5129(+215),
в городе Шымкент - 4615(+39),
в Алматинской области - 3933(+53),
в Жамбылской области - 3183(+61),
в Актюбинской области - 2910(+36),
в Павлодарской области - 2753(+109),
в Кызылординской области -2706(+80),
в СКО - 2625(+85),
в Мангистауской области - 2583(+64),
в Туркестанской области - 2571(+19),
в Акмолинской области - 2261(+51),
в Костанайской области - 2237(+60).
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