Число случаев коронавируса в Казахстане превысило 80 000

1740 новых случаев коронавируса выявлено за сутки в Казахстане.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 24 июля 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

Зарегистрированы 1740 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

- симптомных носителей - 924,

- бессимптомных носителей - 816.

Всего в стране подтверждено 80 226 случаев, из них:

в городе Алматы - 10318(+220),

в Атырауской области - 9866(+156),

в городе Нур-Султан -9494(+251),

в Карагандинской области - 7831(+150),

в ЗКО - 5211(+91),

в ВКО - 5129(+215),

в городе Шымкент - 4615(+39),

в Алматинской области - 3933(+53),

в Жамбылской области - 3183(+61),

в Актюбинской области - 2910(+36),

в Павлодарской области - 2753(+109),

в Кызылординской области -2706(+80),

в СКО - 2625(+85),

в Мангистауской области - 2583(+64),

в Туркестанской области - 2571(+19),

в Акмолинской области - 2261(+51),

в Костанайской области - 2237(+60).

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