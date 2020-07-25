20 аппаратов ИВЛ приобрел "Казмортрансфлот" для медорганизаций Мангистау

Моряки откликнулись на призыв оказать помощь врачам и в двухнедельный срок приобрели оборудование для вентиляции легких

Учитывая непростую эпидемиологическую ситуацию из-за распространения COVID-19, бизнес-сообщество сейчас активно помогает медицинским организациям страны. Группа компаний "КазМунайГаз" также оказывает посильную поддержку врачам, борющимся на передовой. Не остались в стороне и моряки. Национальная морская судоходная компания "Казмортрансфлот" в двухнедельный срок приобрела и поставила 20 аппаратов искусственной вентиляции легких марки S1100 для медучреждений Мангистауской области, сообщает zakon.kz.

Руководством АО "НК "КазМунайГаз" и ТОО "НМСК "Казмортрансфлот" принято решение обеспечить медицинские учреждения Мангистауской области 20 аппаратами искусственной вентиляции легких стоимостью порядка 320 млн тенге. На сегодня аппараты доставлены в Актау и переданы в управление здравоохранения для дальнейшего распределения по медицинским учреждениям, которые принимают пациентов с пневмонией и коронавирусом.

Как отметил Генеральный директор НМСК "Казмортрансфлот" Айдар Оржанов, условия поставки предусматривают обучение медицинского персонала, который будет работать на данных аппаратах.

"Казмортрансфлот продолжает оказывать поддержку врачам и местным исполнительным органам в общей борьбе с коронавирусной инфекцией. Хочу пожелать всем медицинским работникам терпения и долгих лет жизни, соотечественникам – бдительного отношения к своему здоровью и сильного духа, заболевшим – лёгкого лечения и скорейшего выздоровления", – отметил глава КМТФ.

Ранее в организации здравоохранения Мангистауской области от "Казмортрансфлота" были переданы средства индивидуальной защиты – комбинезоны и очки.

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