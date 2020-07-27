Ряд улиц и мост частично перекроют в связи с ремонтом дорог в Нур-Султане

Автомобилистам рекомендовано заранее планировать свой маршрут.

Несколько улиц и мост частично перекроют в связи с ремонтом дорог в Нур-Султане, сообщает zakon.kz.

Автомобилистам рекомендовано заранее планировать свой маршрут.

В рамках среднего ремонта улично-дорожной сети планируется проведение дорожно-строительных работ с 26 июля по 1 августа по улице Амман на участке от улицы Шарля де Голля до улицы Ж. Ташенова, улицы Шарля де Голля на участке от улицы Амман до улицы А.Токпанова, - сообщили в городском управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Как сообщает сайт столичного акимата, также дорожные работы проводятся по улице Р. Дуйсенбаева на участке от улицы Аспара до улицы Герцена. В этой связи с 26 по 30 июля планируется частичное перекрытие движения на данном участке.

Кроме того, планируется проведение дорожно-строительных работ по мостовому сооружению М2 (улица Амман – проспект Мангилик Ел) на участке от улицы Шарля де Голля до улицы Сарайшик. В этой связи с 26 по 31 июля текущего года планируется частичное перекрытие движения.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!