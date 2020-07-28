Стоит отметить, что несмотря на подачу в отставку госслужащим, решение о его дальнейшем пребывании в должности остается за акимом области.

Замакима СКО подаст в отставку за коррупцию подчиненного. Поводом стало рассмотрение представления по устранению обстоятельств, способствовавших совершению уголовного правонарушения делу в отношении руководителя Управления ГАСК акимата Северо-Казахстанской области и руководителя отдела государственной архитектурно-строительной инспекции по факту неоднократных получений взяток, сообщает zakon.kz.

В ходе онлайн совещание руководитель Антикоррупционной службы по СКО Ернар Баянгазин отметил, что 19 июля приговором Петропавловского городского суда указанные лица признаны виновными по факту получения взятки.

По решению суда Батырбеку Калабаеву назначено наказание в виде штрафа в размере тридцати пяти кратной суммы взятки, что составляет 26,6 млн. тенге. Зачтено в размер наказания время его нахождения под домашним арестом, и окончательно определен штраф в сумме 25,6 млн. тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. А его подчиненный приговорен к штрафу в сумме 21,5 млн. тенге - сказал Баянгазин.

Спикер отметил, что бывшие чиновники используя свои служебные полномочия, организовали преступную схему по получению на системной основе взяток от представителей юридических лиц за подписание актов ввода в эксплуатацию незаконно построенных объектов на территории области.

Третье подряд задержание руководства области в сфере архитектуры и градостроительства, наряду с досудебным расследованием, послужило поводом для проведения внешнего анилиза коррупционных рисков антикоррупционным ведомством.

В ходе тщательного исследования нами выявлен ряд серьезных упущений, способствовавших длительным нарушениям в деятельности организации. В их числе, проведение т.н. "профилактического" контроля с посещением лицензиата, отсутствие централизации и формализм при подборе сотрудников, субъективный подход при реализации контрольно-надзорных функций, наличие возможности увода от административной ответственности лиц, совершивших правонарушение, а также закрытость принимаемых решений. Всего выработано 15 рекомендаций, благодаря их реализации мы надеемся искоренить все предпосылки коррупции, - заключил Ернар Баянгазин.

Теперь согласно новой редакции Закона "О государственной службе Республики Казахстан", курирующий сферу архитектуры и градостроительства заместитель акима области обязан подавать в отставку в течение 10 календарных дней после вступления в силу обвинительного приговора суда либо прекращения уголовного дела по нереабилитирующим основаниям в отношении его непосредственного подчиненного.

Присутствовавший на совещании заместитель акима области Антон Федяев на вопрос журналистов "написал ли он заявление на отставку" коротко ответил "я его готовлю сейчас".

Стоит отметить, что несмотря на подачу в отставку госслужащим, решение о его дальнейшем пребывании в должности остается за акимом области.

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