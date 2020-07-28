За неделю в Казахстане от коронавируса скончались 208 человек

Итого по стране зарегистрированы 793 случая с летальным исходом.

Зарегистрированы 208 случаев с летальным исходом от коронавирусной инфекции в Казахстане с 20 по 26 июля, сообщает zakon.kz.

Акмолинская область – 7:

мужчины 1972, 1942, 1957, 1948 годов рождения, женщины 1961, 1950, 1940 годов рождения.

Алматинская область - 10:

мужчины 1949, 1949, 1963, 1969, 1966 годов рождения, женщины 1966, 1991, 1955, 1966, 1963 годов рождения.

Атырауская область - 4:

мужчины 1943, 1958, 1954 годов рождения, женщина 1966 года рождения.

Западно-казахстанская область - 12:

мужчины 1949, 1961, 1952 годов рождения, женщины 1961, 1947, 1950, 1949, 1963, 1944, 1950, 1947, 1940 годов рождения.

Восточно-Казахстанская область - 23:

мужчины 1951, 1947, 1963, 1941, 1937, 1955, 1954, 1950, 1953, 1943, 1937, 1954, 1942 годов рождения, женщины 1968, 1956, 1955, 1955, 1939, 1928, 1961, 1955, 1949, 1962 годов рождения.

Актюбинская область - 1:

женщина 1931 года рождения.

Жамбылская область - 28:

мужчины 1936, 1965, 1949, 1936, 1939, 1972, 1941, 1959, 1970, 1961, 1936, 1951, 1976, 1942, 1965 годов рождения, женщины 1950, 1939, 1949, 1950, 1961, 1951, 1957, 1940, 1954, 1951, 1975, 1939, 1952 годов рождения.

Карагандинская область – 56:

мужчины 1946, 1954, 1962, 1955, 1967, 1936, 1958, 1950, 1941, 1957, 1965, 1969, 1944, 1950, 1939, 1953, 1940, 1950, 1949, 1957, 1961, 1960, 1938, 1955, 1952, 1938, 1955, 1932, 1946, 1937 годов рождения, женщины 1957, 1940, 1936, 1931, 1967, 1930, 1947, 1933, 1967, 1949, 1955, 1932, 1961, 1930, 1952, 1938, 1934, 1952, 1935, 1953, 1963, 1953, 1945, 1947, 1940, 1963 годов рождения.

Костанайская область - 3:

мужчины 1969, 1947, 1943 годов рождения.

Мангистауская область – 8:

мужчины 1950, 1959, 1964, 1951, 1950 годов рождения, женщины 1951, 1942, 1942 годов рождения.

Северо-Казахстанская область – 6:

мужчины 1951, 1945, 1953 годов рождения, женщины 1960, 1939, 1970 годов рождения.

Туркестанская область - 2:

мужчина 1957 года рождения и женщина 1994 года рождения.

город Нур-Султан – 10;

мужчины 1960, 1956, 1957 годов рождения, женщины 1944, 1956, 1931, 1948, 1946, 1957, 1987 годов рождения.

город Алматы – 38:

мужчины 1951, 1958, 1961, 1960, 1964, 1959, 1955, 1933, 1937, 1950, 1945, 1943, 1943, 1947, 1961, 1943, 1948, 1950, 1955 годов рождения, женщины 1955, 1956, 1959, 1927, 1965, 1991, 1956, 1959, 1969, 1938, 1964, 1950, 1961, 1960, 1957, 1936, 1961, 1951, 1930 годов рождения.

Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции.

Итого по Республике Казахстан зарегистрированы 793 случая с летальным исходом.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!