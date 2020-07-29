Плату за парковку предложили поднять возле Зеленого базара Алматы

Уровень загруженности парковок вокруг рынка в пиковые часы 100%.

Общественный совет провел онлайн-слушания по предложению о введении дифференцированного тарифа на платную парковку в Алматы, передает zakon.kz.

Директор ТОО "Алматы СпецТехПаркинг Сервис" Марат Принбеков заявил, что тарифы на платную парковку в мегаполисе не менялись с 2016 года, то есть с момента запуска проекта, хотя количество автомобилей выросло на 30-40 тыс. В ценовой политике не предусмотрена реакция на изменение дорожно-транспортной ситуации.

В городе есть парковки с загруженностью 100%, на сегодняшний день ситуация такая, что ежемесячно мы получаем более 1100 обращений о нехватке свободных мест на парковках. Самый проблемный участок, исходя из числа обращений - Зеленый базар. По прошествии 4 лет на парковке снова нет мест, хотя вокруг Зеленого базара обустроено 172 участка платной парковки, автовладельцы ставят железных коней вторым рядом, - сказал Принбеков.

По его словам, длительность парковки в том районе в среднем 3 часа, что в 2 раза больше, чем в районе базара Алматы-1, оптовки на Розыбакиева и рынка в Тастаке. Средняя оборачиваемость 1 парковочного места – 2 или 3 автомобиля в день, хотя в 2017 года было 7 автомобилей в день.

По данным "АлматыСпецТехПаркинг", уровень загруженности парковок вокруг рынка в пиковые часы 100%, в выходной день поступает около 30 жалоб на нехватку парковочных мест вокруг рынка. Ежемесячное количество абонементов и резидентских разрешений достигает 30-40% от общего количества парковочных мест. Для решения проблемы Управление городской мобильности предложило обсудить возможность введения дифференцированного тарифа.

То есть, именно на участке возле Зеленого базара повысить тариф до 200 тенге в час, отменить резидентские разрешения. Надеемся, что число свободных мест увеличится на 10-20%, снизится негатив со стороны посетителей Зеленого базара, - пояснил Принбеков.

В то же время на других участках стоимость платной парковки останется прежней - 100 тенге в час.

Члены Общественного совета озвучили свои пожелания и предложения по стоимости и возможности действия абонементов на данном участке. Все итоги обсуждения будут отправлены в акимат для принятия окончательного решения.

Альберт Ахметов

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