Похожую на очки защитную маску изобрели в Новой Зеландии

Она фильтрует воздух с помощью вентиляторов.

Ученые и конструкторы изобрели маску, похожую на очки, передает zakon.kz со ссылкой на Business Insider.

Защитную маску для лица AO Air изготовила компания Atmos. Компания привлекла более 1,8 млн долларов от венчурных фондов Blackbird Ventures, Oregon Sports Angels и правительства Новой Зеландии. Маску создали из-за проблем загрязнения воздуха и впервые выпустили в ограниченном количестве в январе 2020 года.

Позже Atmos получила правительственный грант на разработку маски с противовирусной защитой. По словам изобретателей, AO Air защищает от твердых частиц в воздухе в 25 раз эффективнее, чем респиратор N95. Технологию фильтрации для Atmos разработали в Оклендском технологическом университете.

Маска стоит 350 долларов. По задумке создателей, она должна стать заменой N95. AO Air оснащена системой двойной фильтрации: первый фильтр защищает от крупных частиц, нанофильтр - от пыльцы, пыли и других мелких частиц. Вентилятор подает чистый воздух.

Датчики адаптируются к дыханию владельца, контролируя интенсивность воздушных потоков. По словам Atmos, маска подходит для занятий спортом. Вентиляторы заряжаются от литий-ионного аккумулятора. Срок зарядки зависит от качества воздуха и объема легких, в среднем он составляет около пяти часов.

AO Air можно заряжать на ходу от батарейного блока или через USB. Маска отправляет данные о качестве воздуха, фильтрах и дыхании в приложение. Светодиодный индикатор показывает, когда нужно установить новый фильтр. По оценке компании, при пяти часах ношения маски ежедневно фильтры следует менять раз в месяц.

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