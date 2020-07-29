В четырех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение
Вероятность шторма 85-100%.
В нескольких областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz.
В Карагандинской области 30-31 июля местами ожидаются гроза, шквал, град. Ночью и утром местами ожидается туман. Ветер северо-западный, западный, местами 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная высокая пожарная опасность.
В Караганде 30 июля ночью и утром ожидается туман. Ветер северо-западный, западный, днем 18 м/с.
В Акмолинской области местами ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный, днем местами 15-20 м/с. В Кокшетау днем 30 июля ожидается гроза, ветер юго-западный, западный порывы 15-20 м/с.
В Кызылординской области 30 июля утром и днем ожидаются ветер северо-восточный местами 15-20 м/с, пыльная буря. Днем сохраняется чрезвычайная пожароопасность.
В Костанайской области 30 июля местами ожидается гроза. Утром местами туман. Ветер юго-западный, западный днем местами 15-20 м/с.
Вероятность шторма 85-100%.
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