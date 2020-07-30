Дежурные группы в детских садах продолжат работу
Группы смогут посещать дети, чьи родители продолжают работу, несмотря на карантин.
Фото : КТК30 июля 2020, 17:54
Дежурные группы в детских садах продолжат работу. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Казахстана Ералы Тугжанов, передает корреспондент zakon.kz.
По дежурным группам я могу сразу сказать, у нас запрета не было. Мы разрешение им дали. Они имеют право работать. Дежурные группы были созданы для тех детей, чьи родители работают. Это была просьба многих родителей, - сообщил Ералы Тугжанов на брифинге в СЦК.
Напомним, 2 августа в Казахстане должен был закончиться карантин. Но 29 июля Президент дал поручение продлить карантин еще на две недели.
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