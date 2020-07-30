Трамп готов перенести выборы президента США
По мнению президента, голосование по почте может дать самые неточные результаты и исказить волю избирателей.
Фото : Getty Images30 июля 2020, 20:01
Выборы президента США могут быть перенесены на неопределенный срок из-за эпидемии коронавируса, передает zakon.kz со ссылкой на Korrespondent.
Он задал вопрос пользователям, возможно ли перенести дату выборов, пока избиратели не смогут правильно и безопасно проголосовать.
По мнению президента, голосование по почте может дать самые неточные результаты и исказить волю избирателей.
По словам Трампа, представители оппозиционной Демократической партии говорят об иностранном влиянии на выборы - но знают при этом, что именно голосование по почте остается легким способом для этого.
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