Бекшин: дезинфекция проводится безопасным для людей раствором

Это необходимо для профилактики коронавируса.

Руководитель Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг города Алматы, главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин прокомментировал проводимую в мегаполисе масштабную дезинфекцию и назвал ее одним из ключевых инструментов профилактики коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

Жандарбек Бекшин отметил, что во всем мире для профилактики особо опасных инфекций, к которым относится и коронавирусная инфекция, одним из эффективных методов является дезинфекция.

"Коронавирус - крупный вирус, который не задерживается в воздухе. Он оседает на поверхностях: на поручнях, лестничных маршах, дверных ручках, дворовой территории, поэтому необходимо проводить дезинфекцию", — сказал он.

Кроме того, Жандарбек Бекшин разъяснил, что для дезинфекции и борьбы с коронавирусом используются сертифицированные, зарегистрированные не только в Казахстане, но и в странах ЕАЭС, дезинфицирующие средства. В основном применяется Глюкозамин и Акма-Хлор в дозах, которые безопасны для человека: Глюкозамин используется в дозе 0,003%, Акма-Хлор используется в дозе 0,05%. Это безопасная концентрация.

Следует отметить, что за концентрацией дезинфицирующего вещества, используемого для обработки территории города, контроль проводится на постоянной основе.

За текущий год при работе подрядных организаций отобрали на лабораторные исследования 285 проб. Постоянно ведется лабораторный контроль за работой этих организаций, — подчеркнул главный государственный санитарный врач города.

Вместе с тем Жандарбек Бекшин также прокомментировал распространяемую в социальных сетях информацию о якобы возникновении пневмонии от дезинфицирующих работ. Главный санврач мегаполиса опроверг мнение о том, что дезинфекция вызывает пневмонию.

По его словам, одной из причин появления осложнения в виде пневмонии является самолечение граждан. Многие самостоятельно принимают антибиотики. При этом лечение любого заболевания должно осуществляться квалифицированным специалистом, врачом, обладающим достаточной базой знаний в этой области. Незнание и самолечение может привести к осложнению вплоть до летального исхода.

Так, согласно информации ДККБТУ, пневмония неустановленной этиологии — это результат бессимптомного носительства коронавируса. В некоторых случаях коронавирус, находясь на слизистых оболочках верхних дыхательных путей, не вызывает симптоматику (например, потерю обоняния, повышение температуры и т. д.), однако спускаясь в нижние отделы дыхательных путей, становится причиной воспаления легких, пневмонии.

Инфекция из верхних дыхательных путей уходит в легкие. Верхние дыхательные органы становятся чистыми, и когда больной, бессимптомный вирусоноситель, поступает в медицинскую организацию, то ПЦР-диагностика не показывает результат. Необходима мокрота из нижних долей легких, так как инфекция ушла туда, — пояснил Жандарбек Бекшин.

Когда инфекция переместилась в легкие, обнаружение ее методом ПЦР становится неэффективным. Для выявления инфекции требуются сложные виды диагностики. Таким образом, пациенты, не подозревая о болезни, не лечат ее, и развивается осложнение.

На сегодняшний день в стационарах города имеется около 700 таких больных, которые в свое время были бессимптомными вирусоносителями либо занимались самолечением. Это причина, по которой появляется пневмония неустановленной этиологии, — добавил Ж. Бекшин.

Разъясняя данный вопрос, Жандарбек Бекшин привел в пример случаи, когда контактные к зараженным коронавирусом могут иметь отрицательный результат ПЦР-тестирования. В медицинской практике такие пациенты выявляются методом сбора данных anamnesis morbi жалобы пациента и anamnesis vitae информация об условиях жизни, трудовой деятельности, семье и так далее. Если в ходе anamnesis vitae выявляется, что член семьи пациента переболел или у него был выявлен положительный результат ПЦР-теста на коронавирус, то можно предположить, что пациент также является носителем, но из-за бессимптомного течения заболевания в свое время не принял меры, что привело к пневмонии неустановленной этиологии.

"Бывают случаи, когда у мужчины в семье положительный результат ПЦР-тестирования, а у жены — отрицательный, однако у жены — пневмония неустановленной этиологии. Налицо — контакт с супругом", — пояснил Жандарбек Бекшин, добавив, что именно поэтому рекомендуют проводить дезинфицирующую обработку не только в общественных местах города, но и в домашнем помещении. Так как, если один член семьи заболел, но болезнь проходит в бессимптомной форме, он все равно выделяет вирус во внешнюю среду, становится причиной болезни своих близких.

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