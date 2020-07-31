Когда помощь от казахской диаспоры из Германии прибудет в Казахстан

Из-за отсутствия прямых регулярных авиарейсов между Германией и Казахстаном вся гуманитарная помощь доставляется так называемым "репатриационным" чартерным рейсом из Франкфурта-на-Майне.

В казахстанском МИД прокомментировали доставку гуманитарной помощи от представителей казахской диаспоры из Германии, сообщает zakon.kz.

В настоящее время из-за отсутствия прямых регулярных авиарейсов между Германией и Казахстаном вся гуманитарная помощь доставляется так называемым "репатриационным" чартерным рейсом из Франкфурта-на-Майне.

В этой связи весь гуманитарный груз, предоставляемый казахской диаспорой и нашими соотечественниками в дипломатические миссии Казахстана в разных городах Германии, включая Мюнхен, собирается и свозится в Генеральное консульство РК во Франкфурт-на-Майне, а затем отправляется единой большой партией в Казахстан.

При этом груз, в котором находятся медикаменты и медоборудование, должен сопровождаться необходимыми сертификационными документами. Это требование таможенных служб как ФРГ, так и Казахстана.

В настоящее время Генеральный консул РК во Франкфурте Ермухамбет Конуспаев находится на связи с представителями казахстанской диаспоры - членами объединения European Kazakh Forum. Ими достигнута договоренность о том, что объединение будет напрямую передавать собранную гуманитарную помощь в Генконсульство РК во Франкфурт для дальнейшей отправки в Казахстан, - говорится в сообщении МИД РК.

На середину августа запланирована отправка следующей партии гуманитарной помощи.

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