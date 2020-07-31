Этот традиционный праздник, стал неотъемлемой частью наших духовных ценностей - это долгожданное событие в жизни каждого мусульманина. За годы независимости праздник приобрел новый характер.

Махамбет Досмухамбетов поздравил атыраусцев с "Курбан айт", сообщает zakon.kz.

Уважаемые земляки! Сердечно поздравляю Вас с сегодняшним великим праздником Курбан айт! Этот традиционный праздник, стал неотъемлемой частью наших духовных ценностей - это долгожданное событие в жизни каждого мусульманина. За годы независимости праздник приобрел новый характер. Теперь, мы не смотрим на Курбан айт, только как на праздник добрых дел. Мы также отмечаем это событие как праздник яркого примера благотворительности, придающее импульс единству страны. Вместе мы сможем преодолеть трудности, стоящие перед всем миром, задачи, стоящие перед страной. В единстве, при сохранении мира, согласия и стабильности. Надеюсь, что добрые дела и достойный поступки во благо нуждающихся, продолжатся и в этом году. Очень важно поддерживать и проявлять милосердие друг к другу. Несомненно, благополучие страны и мира, являются главными желаниями каждого. Пусть Всевышний Аллах примет наши молитвы и деяния, а также наши жертвоприношения! Пусть Всевышний примет все пожелания и ниспошлет благодать! Пусть даст нам силы и в будущем отмечать этот великий праздник – Курбай айт!

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