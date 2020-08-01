Apple вновь стала самой дорогой компанией в мире

Американская корпорация с капиталом 1,77 триллиона долларов стала самой дорогой компанией, обогнав Saudi Aramco.

Одна из крупнейший ИТ-компаний Apple вернула себе лидерство по стоимости, которая после скачка акций составляет 1,77 триллиона долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов по состоянию на вечер пятницы, передает zakon.kz.

Так, по последним данным, акции Apple подорожали на 6,51% - до 409,81 доллара за акцию, что делает ее самой дорогой компанией мира.

Таким образом, американская ИТ-корпорация обогнала по капитализации саудовскую нефтяную компанию Saudi Aramco, стоимость которой оценивается в 1,76 триллиона долларов.

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