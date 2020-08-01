Трамп в прошлом году заработал более $400 млн

В США опубликовали данные о доходах президента страны Дональда Трампа за 2019 год. Документ растянулся на 78 страниц.

Управление по вопросам этики при правительстве США опубликовало финансовый документ, в котором перечислены все доходы президента Дональда Трампа за 2019 год, передает zakon.kz со ссылкой на WSJ.

Отмечается, что список источников доходов Трампа разместился на 78 страницах документа.

Так, в прошлом году американский лидер, среди прочего, заработал $21,4 млн благодаря своему курорту Мар-а-Лаго в штате Флорида. Также прибыль в $40,5 млн принес отель в Вашингтоне.

Кроме того, курорт Trump National Doral Miami принес Трампу $77,2 млн, а гольф-клуб в Бедминстере штата Нью-Джерси - $17,7 млн.

Всего, по подсчетам газеты, глава Белого дома заработал не менее $446 млн за год.

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