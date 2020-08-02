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В США описали отношения Трампа с Россией

По словам источника, Трамп подрывает внешнюю политику США и не проводит последовательную внешнюю политику по отношению к России.

Фото : zimbio.com2 августа 2020, 06:08

Президент США Дональд Трамп не имеет стратегического подхода к ведению дел с Россией, передает zakon.kz со ссылкой на The Washington Post.

По словам бывшего сотрудника вашингтонской администрации высокого ранга, который говорил на условиях конфиденциальности, Трамп не хочет, чтобы Россия обращалась с ним грубо. Как описал собеседник издания, лица, утверждающие, что у президента США есть стратегический подход к ведению дел с Москвой, думают о политическом деятеле, который заботится о внешней политике США и знает историю американо-российских отношений.

При этом, по словам источника, Трамп подрывает внешнюю политику США и не проводит последовательную внешнюю политику по отношению к России. В статье указывается, что разногласия Трампа с представителями его администрации по поводу России на самом деле маскируют отсутствие стратегического подхода к Москве.

23 июля президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Стороны обсудили проблему стратегической стабильности и контроля над вооружениями, а также роль Москвы и Вашингтона в поддержании международного мира. Также лидеры стран позитивно оценили совместный процесс борьбы с пандемией коронавирусной инфекции и договорились о продолжении контактов на разных уровнях.


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