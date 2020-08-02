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ВОЗ продлила режим ЧС в мире на три месяца

В организации ожидают, что последствия пандемии будут ощущаться на протяжении десятилетий.

Фото : ©АГН Москва2 августа 2020, 09:18

Всемирная организация здравоохранения продлила режим международной чрезвычайной ситуации в связи с пандемией коронавируса на три месяца, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

В комитете согласны, что пандемия до сих пор представляет собой чрезвычайную ситуацию для общественного здравоохранения, вызывающую международную озабоченность. Рекомендацию продлить такой режим комитет представил генеральному директору организации Тедросу Аданому Гебрейесус, и он с ней согласился. В этой связи комитет снова созовут в течение трех месяцев по решению генерального директора.

Глава ВОЗ отметил, что нынешняя пандемия - это кризис, "который случается раз в столетие, ее последствия будут ощущаться на протяжении предстоящих десятилетий". По его словам, в настоящее время многие вопросы удалось решить, но многие еще только предстоит. Согласно имеющимся у ВОЗ данным об исследовании иммунитета, большинство населения восприимчиво к этому вирусу, даже там, где были зафиксированы "суровые вспышки" болезни.

Комитет рекомендовал ВОЗ "продолжать координировать и мобилизовывать" глобальные и региональные организации на борьбу с пандемией, оказывать поддержку странам в противодействии распространению COVID-19 и содействовать ускорению научных исследований для выяснения животного источника и потенциального природного резервуара коронавируса.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 17,3 миллиона человек, свыше 675 тысяч из них скончались. За минувшие сутки COVID-19 диагностировали у 289 тысяч человек, более шести тысяч умерли.


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