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В Токио новый антирекорд по коронавирусу

Власти призывают людей соблюдать социальную дистанцию.

Фото : Pixabay2 августа 2020, 13:47

В Токио, Япония, за минувшие сутки зафиксировали 472 новых случая КВИ - рекордная отметка с начала эпидемии, передает zakon.kz со ссылкой на NHK.

При этом второй день подряд суточный рост инфицирования COVID-19 превысило 400 случаев. Таким образом общее количество больных в Токио достигла 13163.

Власти города предполагает, что такой рост может быть связано с выездами горожан на отдых во время четырехдневных выходных в прошлом месяце. Поэтому мэрия просит токийцев воздерживаться от приема пищи и напитков в группах, а также избегать общения на близком расстоянии.

В свою очередь правление Токийского столичного округа планирует попросить в понедельник владельцев караоке-баров и ресторанов, где подаются алкогольные напитки, сократить время работы.


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