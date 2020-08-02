СМИ: Власти США следили за перепиской протестующих в Портленде через Telegram

Ранее замруководителя МВБ США заявил, что министерство не занимается сбором электронной переписки и любого рода разведдеятельностью в Портленде.

Министерство внутренней безопасности США занималось анализом переписки протестующих в городе Портленд в группах мессенджера Telegram, хотя ранее данный факт отрицал представитель руководства ведомства в Конгрессе, сообщает zakon.kz.

Об этом говорится в статье, опубликованной в субботу в газете The Washington Post, которая ссылается на внутренние документы МВБ.

Из документов следует, что ведомство имело доступ к электронной переписке протестующих. Демонстранты обсуждали маршруты митингов и то, как во время выступлений избегать полиции, отметила газета.

Пока не ясно, как ведомство получило доступ к перепискам, учитывая, что ранее исполняющий обязанности заместителя руководителя МВБ Брайан Мерфи заявил, что министерство не занимается не только сбором и анализом электронной переписки, но и любого рода разведдеятельностью в Портленде.

Протесты сторонников движения Black Lives Matter продолжаются в Портленде больше месяца. Местная полиция назвала проходящие протесты бунтом. В середине июля президент США Дональд Трамп заявил, что местные власти потеряли контроль над городом. Для стабилизации ситуации в Портленд были направлены дополнительные федеральные силы, но к концу июля покинули город.

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