Новости
В других СМИ
Загрузка...
Новости партнеров

СМИ: Власти США следили за перепиской протестующих в Портленде через Telegram

Ранее замруководителя МВБ США заявил, что министерство не занимается сбором электронной переписки и любого рода разведдеятельностью в Портленде.

Фото : Colombian news platform2 августа 2020, 16:37

Министерство внутренней безопасности США занималось анализом переписки протестующих в городе Портленд в группах мессенджера Telegram, хотя ранее данный факт отрицал представитель руководства ведомства в Конгрессе, сообщает zakon.kz.

Об этом говорится в статье, опубликованной в субботу в газете The Washington Post, которая ссылается на внутренние документы МВБ.

Из документов следует, что ведомство имело доступ к электронной переписке протестующих. Демонстранты обсуждали маршруты митингов и то, как во время выступлений избегать полиции, отметила газета.

Пока не ясно, как ведомство получило доступ к перепискам, учитывая, что ранее исполняющий обязанности заместителя руководителя МВБ Брайан Мерфи заявил, что министерство не занимается не только сбором и анализом электронной переписки, но и любого рода разведдеятельностью в Портленде.

Протесты сторонников движения Black Lives Matter продолжаются в Портленде больше месяца. Местная полиция назвала проходящие протесты бунтом. В середине июля президент США Дональд Трамп заявил, что местные власти потеряли контроль над городом. Для стабилизации ситуации в Портленд были направлены дополнительные федеральные силы, но к концу июля покинули город.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты