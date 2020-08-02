Режим карантина продлевается в Алматинской области

Ношение защитных масок для населения обязательно на открытом воздухе и в некоторых помещениях (аптека, магазин, офис, медицинская организация, организация в сфере обслуживания населения и другое), а также в общественном транспорте.

Постановление о продлении строгих карантинных мерах на территории Алматинской области подписал и.о. главного государственного санитарного врача региона Асхат Чарапиев, сообщает zakon.kz.

Строгие ограничительные меры на территории Алматинской области продлеваются с 00.00 часов 3 августа 2020 года до 00.00 часов 17 августа 2020 года. Режим и сроки карантина могут быть изменены в соответствии с изменением ситуации по распространению коронавирусной инфекции "COVID-19".

Акимам районов и городов области, Департаменту полиции области, Управлению предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области и НПП "Атамекен" области обеспечить приостановление деятельности:

1. Объектов общественного питания (рестораны, кофейни, кафе, банкетные залы, фудкорты, столовые, донерные, бары), а также летних площадок на открытом воздухе, за исключением организации онлайн-заказов и доставки.

2. Автовокзалов, осуществляющих автоперевозки пассажиров между районами и городами области, а также за пределы области.

3. Общественного транспорта внутри населенных пунктов.

4. Крытых продовольственных и всех непродовольственных (крытых и открытых) рынков.

5. Торгово-развлекательных центров, торговых домов (центров), торговых сетей, за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, находящихся в них.

6. Непродовольственных магазинов, за исключением организации онлайн-заказов и доставки

7. Объектов культуры, в том числе музеев, театров, домов культуры и т.д.

8. Объектов фитнеса, тренажерных залов (центров) и спортивных комплексов (кружков, секций и др.).

9. Спортивных объектов.

10. Бань, саун, СПА, массажных центров.

11. Парков, скверов.

12. Бассейнов, аквапарков, городских и общественных пляжей, горячих источников.

13. Салонов красоты, парикмахерских, центров и салонов, оказывающих косметические и косметологические услуги, услуги маникюра и педикюра.

14. Религиозных объектов.

15. Образовательных центров, кружков, артклубов, мест детского досугa и дополнительного обучения.

16. Детских кабинетов коррекции.

17. Дошкольных организаций всех форм собственности.

18. Детских оздоровительных и пришкольных лагерей.

19. Кинотеатров, выставок, интернет и компьютерных клубов.

20. Ночных клубов, кальянных.

21. Развлекательных объектов (букмекерские конторы, бильярдные, караоке, ps-клубы, квесты, антикафе, боулинг-центры, лото-клубы, детских игровых площадок, батутов и другие).

22. Центры социальной реабилитации дневного пребывания для детей.

Акимам районов и городов, сельских округов, Департаменту полиции и другим задействованным службам Алматинской области обеспечить:

1. Приостановление межрайонных, межгородских автобусных сообщений и общественного транспорта внутри населенных пунктов.

2. Разрешение передвижения личного автотранспорта между регионами, авиаперелетов, железнодорожных пассажирских перевозок в/из других регионов страны с обязательным соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима и дополнительных требований, установленных действующими постановлениями Главного государственного санитарного врача на транспорте;

3. Приостановление функционирования объектов и услуг, указанных в пункте 2 настоящего постановления.

4. Запрет на перемещение внутри населенных пунктов групп более 3-х человек, за исключением членов одной семьи.

5. Ограничение на выход на улицу граждан старше 65-ти лет.

6. Запрет на самостоятельное передвижение несовершеннолетних без присмотра взрослых.

7. Запрет проведения собраний, совещаний, советов, конференции, форумов, семинаров, съездов и других мероприятий с массовым скоплением людей во всех организациях независимо от форм собственности.

8. Карантин и соблюдение санитарно-дезинфекционного режима в медицинских организациях, медико-социальных объектах для пожилых и лиц с ограниченными возможностями, домах ребенка, детских домах, центрах социальной реабилитации, учебных заведениях для детей инвалидов, интернатного типа.

9. Мониторинг за соблюдением требований по приостановлению деятельности, контроль соблюдения, усиленного санитарно-дезинфекционного и противоэпидемического режимов работы на действующих объектах. Проведение выборочных проверок объектов мобильными группами при акиматах. Особое внимание уделить мониторингу выполнения требований по переводу на дистанционную форму работы 80% сотрудников государственных органов (организаций), национальных кампаний, других офисов.

10. Усиление санитарно-дезинфекционного режима (установка санитайзеров для обработки рук, обработка поверхностей не реже двух раз в день, влажная уборка с применением дезинфекционных средств, проветривание) на всех объектах, осуществляющих деятельность.

11. Проведение обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств общественного транспорта перед каждым рейсом, остановок общественного транспорта (не менее двух раз в день), супермаркетов, территорий рынков, аэропортов, железнодорожных и автовокзалов, спортивных снарядов, детских спортивных площадок, перил наземных и подземных пешеходных переходов, скамеек и лавочек, банкоматов, терминалов банков, POS-терминалов.

12. На открытых продовольственных рынках, ярмарках раздельные вход и выход, с установкой дезинфекционных барьеров и тоннелей при входе.

13. В каждом государственном органе (организации, предприятии), органов квазигосударственного сектора, национальных кампаний, иных организаций, а также субъектов предпринимательства предусмотреть формирование основной и дублирующей группы, из числа руководящего и исполнительского составов, для замены, в случае регистрации заболеваемости COVID-19 в данном коллективе, с соблюдением социальной дистанции и усиленного санитарно-дезинфекционного режима согласно приложению 1 к постановлению главного государственного санитарного врача Республики Казахстан №43 от 25 июня 2020 года. При этом не менее 80% сотрудников остаются на дистанционной форме работы.

14. Запрет на проведение зрелищных, массовых мероприятий, семейных и памятных мероприятий, а также спортивных мероприятий в закрытых помещениях.

15. Запрет деятельности кинотеатров, театров, выставок, и других объектов с массовым скоплением людей.

16. Запрет на проведение аудио, фото и видео съемки в организациях здравоохранения, машинах скорой медицинской помощи, в помещениях, определённых местными исполнительными органами для карантина, а также при оказании медицинской помощи на дому медицинскими работниками, проведении эпидемиологического расследования в очаге, проведении опроса и анкетирования больных и контактных.

17. Лабораторное обследование на COVID-19 методом ПЦР лиц, призываемых на срочную воинскую службу на сборных пунктах и молодого пополнения по прибытию в воинские части.

18. Соблюдение рекомендаций по использованию и утилизации средств индивидуальной защиты согласно приложению 4 к постановлению главного государственного санитарного врача Республики Казахстан №43 от 25 июня 2020 года.

19. Проведение информационно-разъяснительной работы по профилактике распространения COVID-19 среди населения.

20. Организацию работы банков, почтовых отделений по предварительной записи, с электронной очередью и другим мерам с целью недопущения скопления населения и соблюдения социальной дистанции не менее 2 метров.

21. Дистанционное обучение организаций образования, за исключением проведения всех видов оценки знаний (Единого национального тестирования, квалификационного тестирования работников образования, олимпиад, вступительных и выпускных экзаменов) с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима.

Акимам районов и городов, сельских округов, субъектам (объектам) туризма, в том числе домам (базам, зонам) отдыха, туристическим базам, санаторно-курортным организациям, национальным природным паркам обеспечить:

1. Заполняемость не более 50%.

2. Приостановить групповые туры, экскурсии на автобусах, а также мероприятия на территории государственных национальных природных парков Алматинской области в период карантинных мер, кроме этого посещения на личном легковом автотранспорте ограничить не более трех человек в автомашине, за исключением членов одной семьи.

3. Установку дезинфекционных барьеров и/или тоннелей при входе на территорию объектов.

4. Запрет на выход отдыхающих за пределы территории объектов на все время пребывания и отдыха, за исключением посещения пляжей.

5. Организацию дезинфекции автотранспорта после каждого рейса и условия для гигиены водителей.

6. Ежедневный контроль за персоналом и отдыхающими, с целью раннего выявления лиц с признаками не исключающими COVID-19.

7. Объектам более 100 мест предусмотреть в штате (или по договору) медицинского работника, медицинские пункты с помещением изолятора.

Жителям Алматинской области:

Ношение защитных масок для населения обязательно:

1) всем лицам при нахождении в помещениях (аптека, магазин, офис, медицинская организация, организация в сфере обслуживания населения и другое), а также в общественном транспорте и на открытом воздухе;

2) лицам, у которых появились симптомы заболевания, сходные с коронавирусной инфекцией (повышение температуры тела, кашель, чихание).

2. Разрешается перемещение внутри населенных пунктов с обязательным ношением маски и соблюдением социальной дистанции не менее 2-х метров группами не более 3-х человек, за исключением членов одной семьи.

3. Разрешаются индивидуальные тренировки на открытом воздухе.

4. В закрытых помещениях и на улице, в том числе в торговых объектах, общественных местах, остановках общественного транспорта и других местах массового скопления соблюдать социальную дистанцию не менее двух метров друг от друга.

5. При появлении первых симптомов респираторной инфекции (насморк, чихание, температура) незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому, без посещения медицинских организаций, путем вызова скорой медицинской помощи по номеру 103.

6. Запрещается проведение семейных, памятных и других мероприятий с массовым скоплением людей, спортивных мероприятий в закрытых помещениях.

7. Ограничивается передвижение граждан старше 65-ти лет внутри населенных пунктов, между районами и городами области, а также за пределы области, кроме передвижения внутри населенных пунктов за товарами первой необходимости, медикаментами и пенсионными выплатами.

8. Запрещается самостоятельное передвижение несовершеннолетних без присмотра взрослых.

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