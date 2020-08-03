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Посетители столичного караоке-бара и кальянной были оштрафованы за нарушение карантина

В ходе проверок полицейские заходят в увеселительные заведения, объекты общественного питания, сауны и бани.

Фото : Polisia.kz3 августа 2020, 07:49

Мобильные группы в числе полицейских, эпидемиологов, волонтеров, представителей местных исполнительных органов во время работы по нарушениям карантинного режима в столице обнаружили действующими два заведения, сообщает zakon.kz со ссылкой на Polisia.kz.

2 августа в 01:50 часов мониторинговой группой выявлена работа караоке-бара, расположенного по улице Бейбитшилик. Несмотря на карантинные меры, заведение принимало посетителей.

Также выявлен кальян-бар по проспекту Сарыарка, который работал в ночное время в 01:43 часов, клиенты находились внутри, нарушая карантин, употребляли кальян. В отношении 10 посетитей были составлены административные протоколы по статье 441 КРКобАП, где предусмотрен штраф в размере 8334 тенге на каждого.

Все собранные материалы направлены в департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг для принятия процессуального решения.

Отмечается, в ходе проверок полицейские заходят в увеселительные заведения, объекты общественного питания, сауны, бани, предупреждая владельцев о действующих карантинных мерах, а также выявляют факты нарушения.

Департамент полиции города Нур-Султан предупреждает граждан об ответственности за нарушение карантинных мер и призывает к соблюдению санитарных норм.


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