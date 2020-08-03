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Илона Маска пригласили исследовать пирамиды

Ранее Маск заявлял, что пирамиды были построены инопланетянами.

Фото : icomos.by3 августа 2020, 11:02

Власти Египта пригласили Илона Маска изучить пирамиды, сообщает zakon.kz.

Как отмечает издание 112 Украина, в конце июля американский изобретатель и предприниматель, генеральный директор SpaceX Илон Маск сообщил, что пирамиды были построены инопланетянами.

Его публикация не осталась незамеченной властями Египта и министр туризма Рания аль-Машат ответила Маску, что она с восхищением следит за его работой, но все же приглашает посетить страну для изучения записей о постройке пирамид.

Я приглашаю вас и SpaceX, чтобы вы могли изучить записи о том, как были построены пирамиды, а также изучить могилы самих строителей. Мистер Маск, мы ждем вас, - написала Рания аль-Машат, подчеркнув, что инопланетяне не имеют отношения к постройке египетских пирамид.

Пирамиды Находится на расстоянии около 8 км по направлению в центр Ливийской пустыни от старого города Гиза на реке Нил, примерно в 25 км к юго-западу от центра Каира. Принято считать, что постройки были созданы в Древнем царстве Древнего Египта во время правления IV—VI династий (XXVI—XXIII века до н. э.).


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