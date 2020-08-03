Илона Маска пригласили исследовать пирамиды

Ранее Маск заявлял, что пирамиды были построены инопланетянами.

Власти Египта пригласили Илона Маска изучить пирамиды, сообщает zakon.kz.

Как отмечает издание 112 Украина, в конце июля американский изобретатель и предприниматель, генеральный директор SpaceX Илон Маск сообщил, что пирамиды были построены инопланетянами.

Aliens built the pyramids obv — Elon Musk (@elonmusk) July 31, 2020

Его публикация не осталась незамеченной властями Египта и министр туризма Рания аль-Машат ответила Маску, что она с восхищением следит за его работой, но все же приглашает посетить страну для изучения записей о постройке пирамид.

Я приглашаю вас и SpaceX, чтобы вы могли изучить записи о том, как были построены пирамиды, а также изучить могилы самих строителей. Мистер Маск, мы ждем вас, - написала Рания аль-Машат, подчеркнув, что инопланетяне не имеют отношения к постройке египетских пирамид.

Пирамиды Находится на расстоянии около 8 км по направлению в центр Ливийской пустыни от старого города Гиза на реке Нил, примерно в 25 км к юго-западу от центра Каира. Принято считать, что постройки были созданы в Древнем царстве Древнего Египта во время правления IV—VI династий (XXVI—XXIII века до н. э.).

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!