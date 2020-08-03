Что изменилось в жизни казахстанцев в июле

Так, был принят новый Кодекс о здоровье народа и системе здравоохранения, а также внесены изменения в законодательство по вопросам ипотечных займов в иностранной валюте, всеобщего декларирования и восстановления экономического роста.

Информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве в июле 2020 года, подготовила информационная система "Параграф", передает zakon.kz.

Карантин

С 5 июля в Казахстане введены строгие ограничительные карантинные меры.

Карантин продлен еще на 2 недели до 3 августа. С 3 августа продлен до 17 августа.

Соцвыплата 42 500

Гражданам, потерявшим доход в связи с введением ограничительных мероприятий выплатят 42 500 за июль, согласно утвержденным Правилам.

День траура

13 июля 2020 года объявлено днем общенационального траура в Республике Казахстан в память о гражданах, ставших жертвами пандемии коронавируса.

Медицина

7 июля принят новый Кодекс о здоровье народа и системе здравоохранения.

Ношение масок

Ношение масок на улице стало обязательным для казахстанцев. Это требование добавлено в Постановление Главного госсанврача и в Санитарные правила.

Позже сделано исключение для детей до 5 лет, приема пищи в местах общественного питания и занятий спортом.

Лекарства

С 25 июля повысились предельные цены на многие лекарства.

Торговля

Запрещена продажа табака, кальяна, электронных сигарет лицам, не достигшим 21 года.

Защита прав потребителей

Введена трехступенчатая система защиты прав потребителей (досудебное регулирование-обращение в уполномоченный орган-обращение в суд).

Общественные объединения потребителей получили право проводить общественный контроль.

Ряд новых штрафов ждет предпринимателей за нарушение прав потребителей.

Налоги

Гражданам спишут пеню по налогам на имущество, землю и транспортные средства, которые числились на их лицевых счетах по состоянию на 1 апреля 2020 года и начислены позже до даты ее уплаты.

Чтобы вам списали сумму пени, нужно оплатить сумму основного долга.

Права граждан

Казахстанцы получили право через суд ограничивать доступ к участию в азартных играх своим родственникам. Игроман, подав заявление организатору игорного бизнеса, может самоограничить себя от посещения игорных заведений.

Интернет

Интернет станет доступнее в селах. Новый закон упрощает процедуру получения земельных участков под строительство антенно-мачтовых сооружений для сетей мобильной связи.

Транспорт

С 15 июля в Казахстане приостановлена работа водного транспорта в сфере развлечений и экскурсий.

В Казахстане начали отслеживать международные автомобильные перевозки.

Клевета

Декриминализирована клевета. Статья о клевете добавлена в КОАП.

Юридические лица

Изменены требования к уставному капиталу ТОО.

Экономика

Внесены изменения в законодательство по вопросам ипотечных займов в иностранной валюте, всеобщего декларирования и восстановления экономического роста

Услуги госорганов

Органы госдоходов будут оказывать более 30 услуг по новым правилам.

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