Цой: Показывать пальцем в потолок неправильно

Приблизительные данные по цифрам, по словам министра, в ведомстве смогут озвучить после анализа ситуации в августе.

Конкретных прогнозных данных по заболеваемости у нас нет, мы их будем рассчитывать, учитывая действующую динамику, заявил на брифинге министр здравоохранения Алексей Цой, передает корреспондент zakon.kz.

Конкретных цифр прогнозных на сентябрь месяц у нас нет. Мы будем их рассчитывать, учитывая действующую статистику, учитывая данные, которые на август месяц появятся. Приблизительно мы эти данные можем дать, когда проанализируем ситуацию на начало августа. Тогда будет ясно с учетом пневмонии, с учетом коронавирусной инфекции, реальные цифры будут, — заявил Цой.

По его словам, возможный рост в осенне-зимний период, однако немало зависит от дополнительных моментов, которые могут повлиять на эпидситуацию в стране.

Показывать пальцем в потолок или просто гадать это не правильно. Мы знаем, что в осенне-зимний период реально возможен рост. Еще раз говорю, что много вводных, которые не зависят от прогнозирования особенно по соблюдению режима. Поэтому важно соблюдать простые принципы, иначе вопрос будет неконтролируемый, — объяснил министр.

Он добавил, что ожидаемый подъем общих респираторных заболеваний в осенне-зимний период.

Очень много дополнительных вводных, которые могут исказить эти данные. Один из ключевых соблюдение санитарноэпид режима. Но пока прогнозно мы готовим систему здравоохранения к осенне-зимнему периоду, — заключил Цой.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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