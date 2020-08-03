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Ближайшая соперница Шариповой показала свою технику

Бой пройдет 15 августа.

Фото : пресс-служба Фирузы Шариповой3 августа 2020, 14:37

Соперница казахстанской спортсменки Фирузы Шариповой в первом после ее возвращения на ринг бою Хэппи Дауди из Танзании провела мощную тренировку, передает zakon.kz.

Известно, что бой между Шариповой и Дауди пройдет 15 августа в Сочи. На записи видно, как спортсменка из Танзании работает на лапах и выполняет упражнения по физической подготовке.

Напомним, на кону боя Шарипова – Дауди будет стоять пояс чемпионки мира по версии IBA. Этим титулом в разное время своей карьеры владели такие боксеры, как Владимир Кличко, Рой Джонс-младший, Мэнни Пакьяо и Бернард Хопкинс.

Бой рассчитан на 10 раундов, по две минуты каждый и состоится в весовой категории 63,5 кг. В случае победы Шарипова станет первой девушкой-казахстанкой, кому удавалось владеть чемпионскими поясами в трех весовых категориях. До приостановки карьеры из-за родов Шарипова владела поясами WIBA и WBU в весе до 61,2 кг. Также, до весны 2019 года она также владела поясами WBC Silver и IBO Championship в весе до 59 кг


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