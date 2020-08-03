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На двух улицах в Нур-Султане будет перекрыто движение

Автомобилистам рекомендуется заранее планировать свой маршрут.

Фото : astana.gov.kz3 августа 2020, 17:50

В Нур-Султане будет полностью перекрыто движение на улицах Акан Сери и № 189 с 4 по 20 августа, сообщает zakon.kz.

В связи с проведением дорожно-строительных работ улицы Акан Сери (Оренбургская) и № 189 (Сейфуллина) будут полностью перекрыты с 4 по 20 августа. Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свой маршрут, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города, – говорится в сообщении на сайте столичного акимата.


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