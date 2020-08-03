В Англии будут наказывать футболистов за кашель

Есть немало оговорок в новом правиле.

Игрокам, которые умышленно кашляют на соперников или судей, могут быть показаны красные или желтые карточки в соответствии с новыми правилами, выпущенными Английской футбольной ассоциацией (FA) в связи с пандемией COVID-19, передает zakon.kz.

По информации The Independent. инструкции для судей, отвечающих за игры, вступят в силу немедленно и будут применяться во всех дивизионах футбольных соревнований в Англии.

В документе FA для судей говорится, что действия должны быть предприняты, когда "судья уверен, что кто-то преднамеренно и с близкого расстояния кашлянул в лицо сопернику или официальному лицу матча ...". Красные и желтыен карточки в этом случае судья может применять, полагаясь на категорию нарушений "использование оскорбительных, оскорбительных выражений и / или жестов".

Согласно новым правилам, если инцидент не был достаточно серьезным для того, чтобы заслужить удаление, судья может предостеречь игрока от "неспортивного поведения и отсутствия уважения к игре ".

В документе добавлено, что судьи не должны наказывать за "рутинный" кашель и должны напоминать игрокам, чтобы они не плевали на землю, хотя это не является проступком.

Добавим, что в сейчас в Великобритании прокуратура рассматривает умышленный кашель как потенциальное уголовное преступление. Он может быть приравнен к физическому насилию.

Сезон-2020/21 в английской Премьер-лиге стартует 12 сентября.

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