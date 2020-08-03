Федерер удивил двух итальянок внезапным появлением

Они играли в теннис во время карантина.

Две девушки нашли способ играть в теннис во время карантина и требований по самоизоляции. Швейцарский теннисист Роджер Федерер решил поддержать юных итальянских любительниц этого вида спорта, передает zakon.kz.

Видео, на котором две итальянки Виттория и Карола играют в теннис, находясь каждая на крыше своего дома, моментально стало вирусным. И не осталось без внимания со стороны швейцарской звезды Роджера Федерера.

По информации The Sun, швейцарец заглянул в итальянский регион Лигурия, чтобы лично увидеться с любительницами тенниса.

Перед встречей со швейцарской легендой девушки сказали, что они "запрыгнут на него или будут ошеломлены", если они когда-нибудь встретят.

И когда 38-летний Федерер действительно появился перед ними, они немного растерялись, но потом обрадовались.

Добавим, что из-за перенесенной операции на колене Федерер решил пропустить сезон-2020, и вернуться на корт в 2021 году.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!