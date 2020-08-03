Вопросы цифровизации в МВД будет курировать Сакен Сарсенов

Сарсенов занимал руководящие должности в АО "Национальные информационные технологии", АО "Қазақтелеком", Комитете по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК.

В соответствии с распоряжением Президента Казахстана заместителем министра внутренних дел РК назначен Сакен Сарсенов, передает zakon.kz.

Представляя своего нового заместителя личному составу, Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев сообщил, что Сарсенов будет курировать вопросы цифровизации и информатизации органов внутренних дел.

Цифровизация – это ключевой компонент масштабной реформы МВД, которая проводится в настоящее время. Вопросы цифровизации имеют важное значение для совершенствования работы правоохранительной системы. Переход в электронный формат услуг МВД, автоматизация рутинной бумажной работы полиции, создание цифровой базы нарушений и электронное оповещение о штрафах, интеграция с системами государственных органов. Все это – далеко не полный перечень нововведений по улучшению работы органов внутренних дел и снижению коррупционных рисков, который предстоит в ближайшее время дополнять, - сказал глава МВД Ерлан Тургумбаев.

Сарсенов Сакен Сейтжаппарович родился в 1977 году. В 2000 году окончил Московский государственный авиационный институт по специальности "Автоматизированные системы обработки информации и управления". Получил второе высшее образование по специальности "Юриспруденция" в Евразийском гуманитарном институте.

Имеет большой опыт работы в сфере государственного контроля над применением информационных технологий. Курировал вопросы информационной безопасности финансовых систем, внедрение технологий адаптивной безопасности, программы по развитию инфраструктуры "электронного правительства". Является также одним из разработчиков системы электронной регистрации уголовных дел.

Занимал руководящие должности в АО "Национальные информационные технологии", АО "Қазақтелеком", Комитете по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК.

В разные годы работал вице-министром связи и информации РК, транспорта и коммуникаций РК, первым заместителем председателя Агентства РК по связи и информации.

С февраля 2017 года по июль 2020 года - занимал должность председателя правления АО "Казпочта".

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