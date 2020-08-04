Еще 2621 человек вылечились от коронавируса в Казахстане

Всего в стране выздоровели – 65 132 человек.

В Казахстане 2621 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

в городе Нур-Султан - 513,

в городе Алматы - 504,,

в городе Шымкент - 181,

в Акмолинской области - 50,

в Атырауской области - 437,

в Восточно-Казахстанской области - 9,

в Жамбылской области - 584,

в Западно-Казахстанской области - 72,

в Карагандинской области - 43,

в Костанайской области - 45,

в Кызылординской области - 74,

в Мангистауской области - 32,

в Павлодарской области -31,

в Туркестанской области - 46.

Всего в стране выздоровели – 65 132 человек от COVID-19.

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