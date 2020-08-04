Еще 2621 человек вылечились от коронавируса в Казахстане
Всего в стране выздоровели – 65 132 человек.
Фото : ria.ru4 августа 2020, 08:16
В Казахстане 2621 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.
в городе Нур-Султан - 513,
в городе Алматы - 504,,
в городе Шымкент - 181,
в Акмолинской области - 50,
в Атырауской области - 437,
в Восточно-Казахстанской области - 9,
в Жамбылской области - 584,
в Западно-Казахстанской области - 72,
в Карагандинской области - 43,
в Костанайской области - 45,
в Кызылординской области - 74,
в Мангистауской области - 32,
в Павлодарской области -31,
в Туркестанской области - 46.
Всего в стране выздоровели – 65 132 человек от COVID-19.
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