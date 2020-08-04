Пекин примет жестокие ответные меры, если все журналисты КНР покинут США

КНР подготовилась к принудительному выводу всех китайских журналистов из США.

КНР готова принять жесткие ответные меры в том случае, если Вашингтон не продлит визы китайским журналистам и вынудит их покинуть Соединенные Штаты, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом во вторник на своей странице в "Твиттере" написал главный редактор китайского государственного издания "Хуаньцю шибао" Ху Сицзинь.

Насколько мне известно, принимая во внимание тот факт, что американская сторона до сих пор отказывается продлевать визы [находящимся в США] китайским журналистам, КНР подготовилась к худшему варианту развития событий - принудительному выводу всех китайских журналистов из США. Если это произойдет, Китай примет жесткие ответные меры, - заявил Ху Сицзинь.

8 мая Министерство внутренней безопасности США сообщило, что американские власти будут выдавать китайским журналистам неиммиграционные визы категории I на срок до 90 дней с возможностью продления.

Как отмечается в распространенном заявлении, такие изменения в правила внесены "для достижения большей взаимности между Соединенными Штатами и КНР". МИД КНР осудил это решение и сообщил, что около 98% из более чем 500 работающих в Китае иностранных журналистов обладают визами сроком на один год.

В феврале во время фазы активной борьбы Китая с распространением коронавируса Пекин аннулировал аккредитацию трех корреспондентов американской газеты "Уолл-стрит джорнэл" из-за публикации в этом издании статьи под заголовком "Китай - настоящий больной Азии".

В ответ на эти действия в начале марта Госдепартамент США принял решение о сокращении общего числа граждан КНР, работающих в ряде китайских СМИ на территории Соединенных Штатов, с 160 до 100 человек - аналогично числу аккредитованных в Китае американских журналистов. 17 марта КНР объявила об отзыве аккредитаций у некоторых американских журналистов газет "Нью-Йорк таймс", "Вашингтон пост" и "Уолл-стрит джорнэл" в ответ на сокращение властями Соединенных Штатов числа сотрудников китайских СМИ в США.

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