Смертельное ДТП на блокпосту: экс-полицейского будут судить не за убийство

В настоящее время досудебное расследование на стадии ознакомления сторон с материалами дела.

Завершено расследование смертельного ДТП, произошедшего 25 мая в Карасайском районе Алматинской области, передает zakon.kz.

25.05.2020 г. по факту ДТП начато досудебное расследование в отношении Азаматова А.Т. и его деяния квалифицированы по ст. 345-1 ч. 4 УК РК (нарушение лицом, управляющим транспортным средством правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). При медицинском освидетельствовании у Азаматова А.Т. установлена "средняя степень алкогольного опьянения". В настоящее время досудебное расследование на стадии ознакомления сторон с материалами дела, - сообщили в прокуратуре Алматинской области в ответ на запрос.

Там отметили, что в соответствии с частью 8 статьи 47 УПК порядок сохранения конфиденциальности данных досудебного расследования определяется статьей 201 УПК.

Согласно требованиям указанной нормы данные досудебного расследования не подлежат разглашению. Они могут быть преданы гласности только с разрешения прокурора в том объеме, в каком им будет признано это возможным, если это не противоречит интересам расследования и не связано с нарушением прав и законных интересов других лиц, - сообщили в прокуратуре.

25 мая в Карасайском районе Алматинской области пьяный водитель наехал на блокпост. Сначала он наехал на бетонное ограждение, затем по инерции влетел в патрульную машину, в салоне которой находились двое сотрудников полиции. На месте скончался 42-летний старший лейтенант полиции Жарас Жангазиев. Его коллега Дастан Абдыканов 1994 года рождения был доставлен в тяжелом состоянии в ближайшую больницу и скончался там. Третий пострадавший полицейский Ербулан Сейдазым, 1994 года рождения, попал в больницу в тяжелом состоянии. Его удалось спасти.

Водителем BMW оказался Азат Азаматов - бывший сотрудник полиции. До аварии он был уволен за халатное отношение к своим обязанностям.

По факту было начато досудебное расследование по части 2 статьи 99 УК РК "Убийство". Следствие вел Следственный департамент Министерства внутренних дел.

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