Новая функция появилась в WhatsApp

Поиск в Интернете пока доступен в Бразилии, Великобритании, Италии, Испании, Ирландии, Мексике и США для пользователей последней версии WhatsApp на Android, iOS и WhatsApp Web.

В WhatsApp появилась новая функция, позволяющая определить первоисточник многократно пересланных сообщений или упоминание о пересылаемой информации в Интернете, передает zakon.kz.

Сообщения в чатах WhatsApp, которые многократно пересылались, помечаются специальным символом - двойная стрелка. Это значит, что полученное сообщение было создано не вашим контактом.

Сейчас мы тестируем простой способ проверки таких сообщений нажатием на символ увеличительного стекла в чате. Такой способ поиска часто пересылаемых сообщений поможет пользователям находить результаты в новостях или другие источники информации о полученном контенте, - сообщается в блоге мессенджера.

Функция работает путем загрузки сообщения при помощи браузера, при этом WhatsApp не получает доступа к вашему сообщению.

Поиск в Интернете пока доступен в Бразилии, Великобритании, Италии, Испании, Ирландии, Мексике и США для пользователей последней версии WhatsApp на Android, iOS и WhatsApp Web.

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