Токаев дал поручение в связи со взрывом в Ливане
Обеспечить безопасность казахстанских граждан, находящихся в Ливане.
Фото : Акорда5 августа 2020, 11:00
Министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди выступил с заявлением по взрыву в Бейруте, передает zakon.kz.
По получению информации о взрыве наш Президент Касым-Жомарт Токаев дал нам поручение обеспечить безопасность казахстанских граждан, находящихся в Ливане. В настоящее время на консульском учете состоят 113 граждан Казахстана. Наши дипломаты с ними на связи, среди них пострадавших не имеется, - сказал министр.
Он отметил, что офису димпмиссии был нанесен ущерб, его будут восстанавливать.
В Ливане также находится миротворческий контингент ООН, в их составе 120 казахстанцев. Они тоже не пострадали.
4 августа в столице Ливана - Бейруте прогремел мощный взрыв. В результате погибли десятки человек, тысячи получили ранения.
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