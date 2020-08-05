Традицию асар возрождают в Жамбылской области

Традиции предков, заключающиеся в единстве и взаимовыручке, были и остаются самыми сильными качествами нашего народа.

Уроки истории плохому не научат, если сделать правильные выводы. Жители Великой степи испокон веков встречали трудности вместе, плечом к плечу: дружно кочевали, боролись с джутом, давали отпор врагу и, конечно же, всем миром оказывали помощь ближнему. Так и зародилась прекрасная казахская традиция асар, когда весь аул помогал наиболее нуждающимся сородичам, сообщает zakon.kz.

Данная традиция по призыву акима региона Бердибека Сапарбаева нашла свое продолжение в Жамбылской области. Инициативу подхватил местный проектный офис "Рухани жаңғыру", силами которого разработан и запущен специальный проект "Асарлатып үй салу". Смысл его в том, чтобы общими усилиями односельчан построить жилье для своих соседей, инвалидов, малоимущих и многодетных семей. При этом кому помочь в первую очередь, решают сами люди с одобрения местного совета аксакалов, не остаются в стороне от благого начинания и местные исполнительные органы.

Первыми откликнулись жители Байзакского села Мадимар, которые принялись возводить добротный четырехкомнатный дом для Галии Курмановой, в одиночку воспитывающей четверых детей. Решением акима сельского округа выделены земельный участок и пригодные для строительства материалы, высвободившиеся в ходе капитального ремонта местной школы. Житель села Ж.Даулетов также помог стройматериалами, остальные соседи, преимущественно молодежь, принимают самое активное участие в возведении дома. Подняты стены, постелена крыша, в настоящее время идут отделочные работы. В начале сентября ожидается новоселье не только у Галии Курмановой, но и еще двух семей в селах Улгили и Байтерек.

Всего в каждом из 18 сельских округов Байзакского района методом асара построят по одному дому для нуждающихся семей. Как отметил глава региона Бердибек Сапарбаев, традиции наших предков как никогда актуальны именно в сегодняшнее непростое время, они учат подрастающее поколение милосердию и взаимовыручке, ценить поддержку местного сообщества.

В Меркенском районе до конца текущего года построят девять домов. К примеру, жители Сарымолдаевского сельского округа приступили к возведению жилья для многодетной матери, сегодня подведены необходимые коммуникации. В Ойтальском сельском округе неравнодушные люди собрали деньги на строительство дома семье инвалида второй группы, а в селе Т.Рыскулова уже возвели фундамент будущего дома для сироты, рано оставшегося без родителей.

Не будет преувеличением сказать, что движением асар сегодня охвачены все районы области. Так, малоимущие семьи Шуского района въедут в 17 новых домов, еще 10 семей справят новоселье в Жамбылском районе.

Всего до конца текущего года методом народной стройки в регионе будут построены 114 домов, а это значит, что столько же семей с помощью своих односельчан и местной власти реально улучшат жилищные условия, начнут жить в собственном новом доме.

Традиции предков, заключающиеся в единстве и взаимовыручке, были и остаются самыми сильными качествами нашего народа.

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