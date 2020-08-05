Кто из звезд снялся с US Open, боясь коронавируса

Известен предварительный состав участников. Пока из числа входящих в Топ-30.

Многие знаменитые теннисисты все еще опасаются, что могут "подцепить" коронавирус, выезжая на соревнования. US Open, несмотря на хороший призовой фонд, статус турнира Большого шлема и другие привилегии, не избежал отказов, передает zakon.kz.

Мир еще несколько месяцев знал, что на US Open-2020 точно не примет участие швейцарский теннисист Роджер Федерер, и коронавирус тут не причем - спортсмен восстанавливается после травмы колена. Зато другие "отказники" от US Open навряд ли имеют такое алиби.

По информации официального сайта турнира, в мужской части соревнований, из топовых спортсменов, помимо Федерера, отсутствует вторая ракетка мира Рафаэль Надаль, чемпион US Open 2016 года Стэн Вавринка, 9-я ракетка мира Гаэль Монфис, занимающий в рейтинге 11 место Фабио Фоньини, а также Ник Кирьос и Жо-Вильфрид Тсонга.

Из числа теннисисток, входящих в женский топ-30, на US Open не заявились первая ракетка мира Эшли Барти, китаянка Цян Ван (№29) и вторая ракетка России Анастасия Павлюченкова.

О том, кто из казахстанских теннисистов и теннисисток выступит на US Open, станет известно позже.

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