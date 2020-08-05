Что известно о командных перемещениях в госорганах Нур-Султана

У нас они отсутствуют - Роман Ким.

Командных перемещений в местных исполнительных органах столицы в ходе мониторинга выявлено не было, заявил заместитель руководителя Департамента Агентства РК по делам государственной службы Нур-Султана Роман Ким, передает корреспондент zakon.kz.

Командные перемещения у нас в городе Нур-Султан на сегодня нельзя сказать, что прямо отсутствуют, но можно сказать, что их практически нет, — заявил Ким в ходе онлайн диалога в "Antikor Ortalygy".

Он добавил, что если проследить за назначениями, то можно увидеть, что на сегодняшний день госслужащие даже при смене руководителя свое место работы не покидают и находятся на своих местах.

У нас отсутствуют командные перемещения. За этим агентство по противодействию коррупции обязательно следит. Что касается санкции, то это вопрос этики первого руководителя. Если есть командные перемещения, то это нарушения этических норм и правил по отношению к первому руководителю. У кого-то если есть такие факты, то, пожалуйста, дайте нам знать, — объяснил замглавы департамента Агентства по делам госслужбы.

Однако, он уточнил, что действующий запрет не распространяется на советников или помощников первых руководителей.

Наше законодательство позволяет это делать. То есть скажу больше, что советники и помощники - они могут назначаться без назначения конкурса. То есть при назначении первого руководителя, набор советников и помощников назначается без проведения конкурсных процедур. Единственное, в этих случаях дальнейшее их передвижение по госслужбе уже внутри данного госоргана не предусматривается, — заключил Ким.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!