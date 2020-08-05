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В Алматы выявлен ресторанный комплекс, работавший во время карантина

Рейд в указанном комплексе выявил 21 нарушителя санитарно-эпидемиологических требований в рамках карантина.

Фото : кадр из видео5 августа 2020, 16:54

Очередной ресторанный комплекс, принимавший посетителей во время карантина, выявлен в Алматы, сообщает zakon.kz.

По информации официального сайта МВД РК, во время визита полицейских, в данном заведении находилось несколько компаний людей, которые забыв о карантине, отмечали свои праздники и курили кальян.

Средства индивидуальной защиты – маски, как персонал, так и посетители заведения, надели только после визита сотрудников нашего подразделения. И то по большей части для того, чтобы спрятать свои лица от объективов камер. Рейд в указанном комплексе выявил 21 нарушителя санитарно-эпидемиологических требований в рамках карантина. Сотрудниками УККБТУ по Медеускому района в отношении каждого из них были составлены административные протокола по ст.425 КРКобАП, – сообщили в Департаменте полиции города Алматы.


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