В Алматы выявлен ресторанный комплекс, работавший во время карантина
Рейд в указанном комплексе выявил 21 нарушителя санитарно-эпидемиологических требований в рамках карантина.
Фото : кадр из видео5 августа 2020, 16:54
Очередной ресторанный комплекс, принимавший посетителей во время карантина, выявлен в Алматы, сообщает zakon.kz.
По информации официального сайта МВД РК, во время визита полицейских, в данном заведении находилось несколько компаний людей, которые забыв о карантине, отмечали свои праздники и курили кальян.
Средства индивидуальной защиты – маски, как персонал, так и посетители заведения, надели только после визита сотрудников нашего подразделения. И то по большей части для того, чтобы спрятать свои лица от объективов камер. Рейд в указанном комплексе выявил 21 нарушителя санитарно-эпидемиологических требований в рамках карантина. Сотрудниками УККБТУ по Медеускому района в отношении каждого из них были составлены административные протокола по ст.425 КРКобАП, – сообщили в Департаменте полиции города Алматы.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5034885-4ced45e1db3b94c227009fcbe6420d0c
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...