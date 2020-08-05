Штормовое предупреждение объявлено в нескольких областях Казахстана

Вероятность шторма 70-100 %.

6 августа объявлено штормовое предупреждение в нескольких областях Казахстана, сообщает zakon.kz.

В Атырауской области ожидается гроза. Днем на юге ожидается сильная жара 35 градусов, чрезвычайная высокая пожарная опасность. В Атырау ночью ожидается дождь, гроза.

В Западно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер северо-восточный местами 15-20 м/с. Днем на юге ожидается сильная жара 35 градусов. На большей части сохраняется чрезвычайно высокая пожарная опасность.



В Костанайской области днем ожидается местами гроза, на юге сильная жара 38 градусов. Ветер северо-восточный, восточный местами 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 23 м/с. В Костанайской области ожидается средняя степень пожарной опасности. В Костанае ожидается ветер северо-восточный, восточный днем порывы 15-20 м/с.



В Туркестанской области днем на большей части ожидается сильная жара 40 градусов. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане днем ожидается сильная жара 40 градуса.



В Акмолинской области днем местами ожидается сильная жара 35 градусов. Ветер северо-восточный, местами 15-20 м/с. Местами ожидается высокая пожароопасность.

В Кызылординской области местами ожидается ветер западный, северо-западный 15-20 м/с. Днем сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

В Алматинской области 6-8 августа днем ожидается сильная жара 35-37 градусов. В Талдыкоргане 6-8 августа днем ожидается сильная жара 35 градусов.



7-8 августа в Жамбылской области местами ожидается пыльная буря, ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 15-20 м/с. Днем 6-8 августа на большей части ожидается сильная жара 39 градусов. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе днем 6-8 августа ожидается сильная жара 39°С.



6-7 августа в Карагандинской области местами ожидаются гроза, град, ветер юго-восточный, восточный, местами 15-20, порывы 23 м/с. Днем 6-7 августа на юге области ожидается сильная жара 37 градусов, сохраняется чрезвычайная высокая пожарная опасность. В Караганде днем 6 августа ожидается ветер юго-восточный, восточный, порывы 18 м/с. В Жезказгане днем 6 августа ожидаются сильная жара 35-37 градусов, гроза.

Вероятность шторма 70-100 %.

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