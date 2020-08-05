Подведены предварительные итоги реализации программ "Еңбек" и ДКБ

В рамках программы "Дорожной карты занятости" начата реализация 6,3 тыс. проектов, создано 153 тыс. рабочих мест.

Заместитель премьер-министра Казахстана Ералы Тугжанов провел заседание Межведомственной комиссии по вопросам занятости, на котором были заслушаны предварительные итоги реализации программ "Еңбек" и "Дорожная карта занятости" за 7 месяцев 2020 года, передает zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

Министерством труда и социальной защиты населения было доложено, что в рамках программы "Еңбек" с начала года различными мерами поддержки занятости было охвачено 335 тыс. казахстанцев.

Однако, в ряде регионов отмечаются низкие темпы реализации Программы: в г. Нур-Султан — по выдаче микрокредитов, грантов, молодежной практике; в г. Алматы — по молодежной практике и общественным работам; в Атырауской области — по созданию постоянных рабочих мест.

Также было доложено, что в рамках программы "Дорожной карты занятости" начата реализация 6,3 тыс. проектов, создано 153 тыс. рабочих мест.

Вместе с тем, низкий темп по трудоустройству зафиксирован в Костанайской области; по выплате подъемных, прибывшим из других районов — в г. Алматы, Туркестанской и Акмолинской областях.

Заместитель Премьер-Министра, заслушав отчеты акиматов регионов, указал на необходимость принятия оперативных мер по увеличению охвата занятости населения.

Также на заседании были утверждены критерии эффективности проектов "Дорожной карты занятости".

По поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева на программу выделяется 1 трлн тг, перед нами стоит задача – максимально эффективно их использовать. По каждому проекту будет тщательно оцениваться социально-экономический эффект: сколько новых рабочих мест было создано, темп роста налоговых поступлений, влияние на качество жизни людей и т.д. Эффективность программы Правительство будет держать на особом контроле, — подытожил Е. Тугжанов.

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