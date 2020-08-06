Штаб Трампа обвинил Facebook в предвзятости

По словам заместителя руководителя предвыборной кампании Трампа Кортни Пареллы, президент США констатировал факт.

Предвыборный штаб президента Трампа обвинил Facebook в проявлении "вопиющей предвзятости" после того, как соцсеть удалила фрагмент интервью главы государства, передает zakon.kz со ссылкой на The Hill.

В удаленном фрагменте Трамп говорит о том, что дети практически невосприимчивы к коронавирусу. В Facebook объяснили, что публикация "содержит ложные утверждения".

По словам заместителя руководителя предвыборной кампании Трампа Кортни Пареллы, президент США констатировал факт.

Еще одно проявление вопиющей предвзятости Кремниевой долины по отношению к президенту, где правила соблюдаются только в одном направлении. Социальные медиа-компании не являются арбитрами истины, - сказала Парелла.

В интервью Трамп высказался о невосприимчивости детей к вирусу, поскольку он настаивает на открытии школ этой осенью.

Молодые люди почти невосприимчивы к этой болезни. Чем моложе, тем лучше. Они сильнее, у них более сильная иммунная система. Дети могут заболеть COVID-19, но имеющиеся данные свидетельствуют о том, что у них меньше шансов перенести болезнь тяжело, в отличие от взрослых, - сказал президент США.

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